Вывез замерзать в лес. Суд отпустил домой петербуржца, подозреваемого в убийстве сына

Под домашний арест отправлен житель Курортного района Петербурга, подозреваемый в убийстве сына. Следственный комитет удовлетворён.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 12 января Зеленогорский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и изолировал Валентина Колпакова в стенах его квартиры. До 9 марта мужчина сможет покидать место проживания, только чтобы отправиться в СК, суд или больницу. Круг общения ограничен ближайшей роднёй, следователем и адвокатом.
О задержании 74-летнего Колпакова «Фонтанка» писала накануне. 3 января он объявил в розыск непутёвого сына, которого через неделю нашли мёртвым в районе посёлка Ушково.
По версии следствия, 47-летний петербуржец погиб от руки, а точнее, палки отца. Предполагается, что за неделю до Нового года в семье случился разлад, итогом которого стали не менее пяти ударов по голове, которые получил сын.
Следствие считает, что Колпаков, осознавая тяжесть содеянного, погрузил тело в автомобиль и вывез на лесистый участок.
Обвинение в убийстве мужчине не предъявлено, он остаётся в статусе подозреваемого.