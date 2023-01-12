Вывез замерзать в лес. Суд отпустил домой петербуржца, подозреваемого в убийстве сына

Под домашний арест отправлен житель Курортного района Петербурга, подозреваемый в убийстве сына. Следственный комитет удовлетворён.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 12 января Зеленогорский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и изолировал Валентина Колпакова в стенах его квартиры. До 9 марта мужчина сможет покидать место проживания, только чтобы отправиться в СК, суд или больницу. Круг общения ограничен ближайшей роднёй, следователем и адвокатом.

О задержании 74-летнего Колпакова «Фонтанка» писала накануне. 3 января он объявил в розыск непутёвого сына, которого через неделю нашли мёртвым в районе посёлка Ушково.