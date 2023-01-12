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    Вывез замерзать в лес. Суд отпустил домой петербуржца, подозреваемого в убийстве сына

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    Под домашний арест отправлен житель Курортного района Петербурга, подозреваемый в убийстве сына. Следственный комитет удовлетворён.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 12 января Зеленогорский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и изолировал Валентина Колпакова в стенах его квартиры. До 9 марта мужчина сможет покидать место проживания, только чтобы отправиться в СК, суд или больницу. Круг общения ограничен ближайшей роднёй, следователем и адвокатом.

    О задержании 74-летнего Колпакова «Фонтанка» писала накануне. 3 января он объявил в розыск непутёвого сына, которого через неделю нашли мёртвым в районе посёлка Ушково.

    По версии следствия, 47-летний петербуржец погиб от руки, а точнее, палки отца. Предполагается, что за неделю до Нового года в семье случился разлад, итогом которого стали не менее пяти ударов по голове, которые получил сын.

    Следствие считает, что Колпаков, осознавая тяжесть содеянного, погрузил тело в автомобиль и вывез на лесистый участок.

    Обвинение в убийстве мужчине не предъявлено, он остаётся в статусе подозреваемого.

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