Медведев – о газификации: Кто-то переходит на уголь и дрова, но это не у нас

За рубежом кто-то переходит на уголь и дрова, а в России люди радуются газификации. Этим похвастался 12 января зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации, которое проходит в Гатчине.



«Самое главное есть – улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», – рассказал политик (цитата по РИА Новости).



Вероятно, Медведев имеет в виду встречу с семьей Аликовых из деревни Большое Верево, которая состоялась у него до совещания. Делегацию, в которой, помимо экс-президента, были вице-премьер Александр Новак и глава Ленобласти Александр Дрозденко, Аликовы пригласили на чаепитие по случаю прихода газа в свой дом, построенный почти 15 лет назад.

