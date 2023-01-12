Госпиталь в «Ленэкспо» всё? В феврале кончается аренда

Временный коронавирусный госпиталь в «Ленэкспо» давно не используется, а скоро закончится и аренда, после чего его судьба пока не определена, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного.

«До середины февраля договор действует на несколько корпусов. Далее не смогу сказать», — резюмировала собеседница в пресс-службе комздрава 12 января.

Как писала «Фонтанка», временный госпиталь в «Ленэкспо» 14 марта 2022 года выписал последних пациентов и закончил работу. Его законсервировали и больше не задействовали, так как он рассчитан в основном на легких больных, а они теперь в большинстве лечатся дома. Предполагается, что имущество из «Ленэкспо» распределят по другим больницам Петербурга, но точных сроков пока нет. Саму территорию выставочного комплекса планируют застраивать — уже снесли самый большой корпус.