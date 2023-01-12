Школьницы сняли на видео избиение сверстницы. СК и полиция ищут героинь в Подмосковье

Следственный комитет и полиция Московской области ищут школьниц, снимавших свою жестокость на видео. Под прицелом Люберцы.



На видео, опубликованном в телеграм-каналах 12 января, подростки избивают девочку в бежевом свитере. Удары наносят руками и ногами, дёргают за волосы. Пинать в спину и голову не прекращают, даже когда жертва оказывается на полу.



Активнее всего ногами машет одна из участниц, к ней присоединяются ещё двое. Как минимум четверо наблюдают. Местом действия указаны Люберцы.



Видео уже посмотрели в полиции, прокуратуре и Следственном комитете Подмосковья. «В настоящее время следствие устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

