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    Бензовоз перевернулся и разлил солярку по трассе Джубга — Сочи. МЧС показали, как его заливают пеной

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    ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Грузовик, перевозивший дизтопливо, попал в ДТП на федеральной трассе в Туапсинском районе Краснодарского края утром 12 января. Солярка вылилась на проезжую часть.

    Авария произошла в 11:10 на 68-м километре федеральной автодороги А-147 «Джубга — Сочи», сообщают в Telegram-канале администрации МО Туапсинский район. Водитель бензовоза не справился с управлением, и машина опрокинулась. В цистерне было дизельное топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть.

    Госавтоинспекция Кубани

    Погибших и пострадавших в аварии нет, сообщает МЧС Краснодарского края. Движение по трассе было перекрыто в обе стороны. Для устранения разлива топлива и последствий ДТП привлекли 6 машин и 18 человек от РСЧС. Ведется очистка проезжей части.

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