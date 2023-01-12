Из гриба растут пирожные. В Центре Раухфуса появились картины юной художницы из Петербурга

Юная художница Лиза Анисимова подарила свои работы Детскому многопрофильному центру имени Раухфуса. Так она отблагодарила врачей за труд. Об этом 12 января говорится в записи, опубликованной в группе больницы.



Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Фото: предоставлено ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Поделиться Поделиться





Дни во время лечения, кажется, тянутся бесконечно. Лиза Анисимова знает это по своему опыту — не так давно она сама была пациенткой. Персонажи в ярких костюмах поселились в коридорах отделения челюстно-лицевой хирургии, чтобы радовать ребят и временно открывать им окно в другие миры — туда, где время течёт иначе.



16-летняя художница рисует с раннего детства. Её вдохновляют исторические сюжеты, фантазийные миры, портреты и архитектура Петербурга. Её арт-объекты были представлены по всему миру, часть работ хранится в музеях и частных коллекциях.



«Фонтанка» писала, что Анисимова выросла в Лос-Анджелесе, её семья живёт на две страны. Задержаться в России пришлось из-за пандемии. Родители никогда не имели отношения к искусству, мама — филолог, отец работает в сфере математики. В прессе девушку называли единственным в мире ребёнком, который работает в жанре Living Art: она создаёт фон для будущей работы на холстах, а затем сама становится героиней картин, используя костюмы и нанося краску на тело. Одни из них она размещает в Сети, другие же печатает, дорисовывая мелкие детали поверх.

