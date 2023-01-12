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    Из гриба растут пирожные. В Центре Раухфуса появились картины юной художницы из Петербурга

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    Юная художница Лиза Анисимова подарила свои работы Детскому многопрофильному центру имени Раухфуса. Так она отблагодарила врачей за труд. Об этом 12 января говорится в записи, опубликованной в группе больницы.

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    Дни во время лечения, кажется, тянутся бесконечно. Лиза Анисимова знает это по своему опыту — не так давно она сама была пациенткой. Персонажи в ярких костюмах поселились в коридорах отделения челюстно-лицевой хирургии, чтобы радовать ребят и временно открывать им окно в другие миры — туда, где время течёт иначе.

    16-летняя художница рисует с раннего детства. Её вдохновляют исторические сюжеты, фантазийные миры, портреты и архитектура Петербурга. Её арт-объекты были представлены по всему миру, часть работ хранится в музеях и частных коллекциях.

    «Фонтанка» писала, что Анисимова выросла в Лос-Анджелесе, её семья живёт на две страны. Задержаться в России пришлось из-за пандемии. Родители никогда не имели отношения к искусству, мама — филолог, отец работает в сфере математики. В прессе девушку называли единственным в мире ребёнком, который работает в жанре Living Art: она создаёт фон для будущей работы на холстах, а затем сама становится героиней картин, используя костюмы и нанося краску на тело. Одни из них она размещает в Сети, другие же печатает, дорисовывая мелкие детали поверх.

    В январе 2019 года она выступила на шоу детей-талантов «Лучше всех» на Первом канале, а летом 2020 года в деревне Пристань Лужского района расписала фасад часовни.

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