В России начали производить камни и щётки для кёрлинга. С обувью проблем тоже нет

В рамках импортозамещения в России начали производить камни и щётки для кёрлинга. Об этом 12 января сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищёва.

Он также рассказал, что в Краснодарском крае разработали ледовую машину, которая, как удалось выяснить по итогам испытаний, «ничем не уступает» иностранной технике.

Ранее использовалось дорогостоящее оборудование из Канады. Новая машина, добавил Свищёв, практически полностью состоит из российских деталей и стоит в два раза дешевле канадского аналога.