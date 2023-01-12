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    Мобилизация закончилась, потребители не вернулись. Оборот розницы в Петербурге продолжил падение

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    В ноябре 2022 года магазины Северной столицы заработали 160,5 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 15 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 11 января.

    Темпы падения в ноябре замедлились по сравнению с октябрем, когда снижение на фоне объявления частичной мобилизации составило почти 18 %.

    Оборот розничной торговли в январе–ноябре 2022 года составил 1,77 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 11,6 % меньше, чем годом ранее.

    На продукты питания в ноябре петербуржцы потратили 61 млрд рублей, что на 3 % больше, чем год назад. Расходы на непродовольственные товары составили 99,5 млрд рублей, что на 23,7 % меньше, чем в ноябре 2021 года.

    В ресторанах жители Северной столицы и гости города в ноябре потратили 1,9 млрд рублей, что 13,3 % больше, чем за тот же период годом ранее. Однако такая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы: годом ранее в городе действовали ковидные ограничения.

    Оборот общественного питания в январе–ноябре 2022 года составил 18,7 млрд рублей, что на 2,4 % меньше, чем за тот же период 2021 года. До этого показатель демонстрировал положительную динамику (рост по итогам января-октября составлял 5,6 %).

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