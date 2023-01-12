Мобилизация закончилась, потребители не вернулись. Оборот розницы в Петербурге продолжил падение

В ноябре 2022 года магазины Северной столицы заработали 160,5 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 15 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 11 января.



Темпы падения в ноябре замедлились по сравнению с октябрем, когда снижение на фоне объявления частичной мобилизации составило почти 18 %.

Оборот розничной торговли в январе–ноябре 2022 года составил 1,77 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 11,6 % меньше, чем годом ранее.