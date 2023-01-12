Кредит с украденного телефона не понравился Верховному суду. Банкам объяснили, в чем они не правы

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербуржец лишился смартфона, а вскоре еще и оказался должником «Тинькофф банка» — кто-то оформил на него кредит через приложение. После поражения в трех инстанциях «должник» нашел понимание в Верховном суде.



Житель Петербурга Павел в июле 2020 года возвращался из командировки. Зашел на станцию метро «Площадь Восстания», отдал коллеге документы, вновь поднялся, сел в такси и вскоре был дома, в районе «Лесной». По его словам, в центре города он точно был еще с телефоном. Когда и кто именно его украл — не знает, пропажа обнаружилась только утром. Не найдя дома телефон, Павел пошел в салон связи восстанавливать сим-карту и покупать новый аппарат, но все операции не прошли, карты оказались пусты.



Решив финансовый вопрос и получив наконец доступ к сети через новый смартфон, Павел выяснил: мало того, что у него не осталось денег, так он теперь еще и должен почти полмиллиона рублей «Тинькофф банку». Кто-то через приложение примерно в 5 утра оформил кредит и моментально перевел деньги на другой счет. Павел рассказал «Фонтанке», что часть данных получателя отразилась в истории переводов, но полностью узнать, кому он с точки зрения банка отправил деньги, так и не удалось — это конфиденциальная информация.



Переписки со службой поддержки и безопасности банка сопровождались визитами в полицию. Дело было возбуждено в тот же день, Павел получил статус потерпевшего, но это ему ничем не помогло. Какие-то крохи, которые оставались у него на счету, списались, больше он его не пополнял. При этом полгода по несколько раз в неделю общался с коллекторами, которых слова «кредит не оформлял», «уголовное дело» и «потерпевший» никак не впечатляли. Звонки прекратились, расследование дела ни к чему не привело, зато пошли судебные иски.



Банк требует с Павла с процентами почти 560 тысяч. Как рассказали в пресс-службе «Тинькофф» «Фонтанке», логика проста: приложение не взламывали, пароль не меняли, вход был произведен с привычного для клиента устройства. «Сначала телефон был разблокирован паролем, затем корректно введен пин-код от приложения. Со слов клиента, эти пароли отличались, значит оба были скомпрометированы клиентом, таким образом, мошенник смог пройти проверку дважды. Переводы также подтверждались через смс-коды, которые приходили на номер телефона клиента», — отметили в пресс-службе и добавили, что с момента оформления кредита и до обращения Павла в банк с сообщением о воровстве и мошенничестве прошло около 11 часов.



Павел подтверждает, что и телефон, и приложение были под паролями. Но сайт банка дает ясную инструкцию: «Если вы забыли код доступа для входа в приложение «Тинькофф», нажмите «Выйти» в левом нижнем углу экрана. Для повторного входа потребуется ввести номер телефона, который вы указывали при оформлении продуктов «Тинькофф». На этот номер придет СМС с кодом. Затем вам нужно будет ввести пароль». Мануал, как взломать защитный код самого телефона, приводить не будем, у «специалистов» в этом вопросе знаний достаточно.



Заявления подали обе стороны. Банк хотел денег, Павел — признания кредитного договора недействительным. Ковид и прочие неприятности процесс затянули, сейчас дело по иску «Тинькофф» приостановлено — суд ждет решения Верховного суда. А он сделал следующие выводы.

Основное: суды предыдущих инстанций допустили существенные нарушения, и жалоба Павла подлежит удовлетворению. Устранить нарушения нельзя без того, чтобы рассмотреть дело заново в суде апелляционной инстанции.

Причин, по которым Павел прав, считает ВС РФ, несколько. Для заключения кредитного договора обязательным условием, с точки зрения Гражданского кодекса, является воля стороны, в данном случае Павла. Еще в апреле 2019 года суд указывал: даже если по закону человек вступил в подобные отношения с банком и все процедуры, казалось бы, соблюдены, всегда остается вероятность, что права и обязанности «были порождены неправомерными действиями». Суды первых трех инстанций по делу Павла сделали вывод, что возбуждение дела и признание его потерпевшим не влияют на взаимоотношения с банком, но в самом-то похищении никто не сомневался. «В частности, из установленных судом обстоятельств следует, что кредитные средства были предоставлены не истцу и не в результате его действий, а неустановленному лицу, действовавшему от его имени», — указано в решении Верховного суда. То есть, делает вывод суд, волю на оформление кредита Павел не проявлял, а значит — договор может быть признан недействительным.



Вдобавок, указывает суд, мошенники оформляли кредит ранним утром и тут же перевели деньги на другой счет. «Данным действиям банка, являющегося профессиональным участником этих правоотношений, с точки зрения добросовестности, разумности и осмотрительности при заключении договора и исполнении обязательств судами <…> никакой оценки не дано», — отмечает ВС, а Павел добавляет: заявка на оформление кредита одновременно была подана и в другой банк, но во втором случае у воров ничего не вышло.

«Очень важно использовать все доступные средства самозащиты от мошенников: ставить ограничения и лимиты трат по картам, запрет на снятие наличных и покупки в Интернете, подключить определитель номера, а также максимально оперативно сообщать об утере или краже данных карт, самих карт и телефонов, на которых установлено банковское приложение», — добавили в пресс-службе банка и отметили, что само решение суда комментировать пока не готовы, так как процесс еще идет.



Адвокат Павла Юлия Дунаева отмечает, что Хорошевский районный суд Москвы (по адресу прописки банка) часто рассматривает подобные иски, но почти всегда клиентам отказывают. Возможно, дело ее доверителя после очередного решения суда станет прецедентным.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

