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    В Свердловской области в обгоревшем доме нашли троих мертвых детей

    2004
    4 комментария

    В городе Камышлов Свердловской области обгорел частный дом на улице Высокой. На месте пожара нашли троих мертвых детей.

    Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 11 января пресс-служба Следственного комитета РФ. Предварительно, у погибших есть признаки отравления продуктами горения. На месте работают следователи.

    Следственный комитет

    По данным Е1, погибшие — мальчики 10, 8 и 5 лет. Якобы они были дома одни, потому что отец-грейдерист ушел на работу, а мать лежала в роддоме на сохранении. Глава семьи утверждает, что протопил печь накануне, но отрабатываются сейчас в том числе версии о неисправности электропроводки, неосторожном обращении с огнем либо о проблемах с печным отоплением, добавляет издание.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем11 Янв 2023 в 21:34
    шёл 2023 год, на россии как обычно было печное отопление ...
    До сих пор каждая пятнадцатая российская семья пользуется печным отоплением. По информации главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, это около 4 миллионов домохозяйств.

    В некоторых регионах печным отоплением пользуются больше трети семей:

    в Еврейской автономной области почти 40% домохозяйств отапливаются печью;
    в Алтайском крае — 39%;
    в Республике Бурятия — 43%;
    в Забайкальском крае — около 50%.
    Самая сложная ситуация в Республике Тыва. Там печным отоплением обогревают свои дома почти 90% семей.

    Помимо этого, в России так отапливают не только частные дома. Согласно базе данных Фонда реформирования ЖКХ, печами пользуются в 70 тысячах многоквартирных домов в стране.

    Только в пяти регионах центральное отопление или как минимум собственные котлы есть практически в каждом домохозяйстве. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга это Магаданская и Мурманская области, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ.
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