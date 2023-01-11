В Свердловской области в обгоревшем доме нашли троих мертвых детей

В городе Камышлов Свердловской области обгорел частный дом на улице Высокой. На месте пожара нашли троих мертвых детей.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 11 января пресс-служба Следственного комитета РФ. Предварительно, у погибших есть признаки отравления продуктами горения. На месте работают следователи.
Следственный комитет
По данным Е1, погибшие — мальчики 10, 8 и 5 лет. Якобы они были дома одни, потому что отец-грейдерист ушел на работу, а мать лежала в роддоме на сохранении. Глава семьи утверждает, что протопил печь накануне, но отрабатываются сейчас в том числе версии о неисправности электропроводки, неосторожном обращении с огнем либо о проблемах с печным отоплением, добавляет издание.