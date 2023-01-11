Paramount+ запускает в работу сериал по игре «Подземелья и драконы»

Во франшизе «Подземелья и драконы», основанной на популярной игре, появится сериал из восьми эпизодов, — сообщило 10 января издание Deadline. Сценарий пилотного выпуска пишет Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры», «Красное уведомление»), первый эпизод снимут в копродукции eOne и Paramount Pictures. Это новое сотрудничество компаний после совместной работы над фильмом «Подземелье драконов» режиссёров Джонатана Голдштейна и Джона Фрэнсиса Дейли с Крисом Пайном и Мишель Родригес. Фильм должен выйти в прокат 31 марта.



Персонажи игры — люди, эльфы, орки и другие фантастические существа, участвующие в войнах, охоте за сокровищами. Игре уже 49 лет, она выходила в формате видеоигр и трансляций, и за это время она обрела свыше 50 миллионов поклонников.