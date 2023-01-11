В Кремле отреагировали на перестановки в руководстве СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о назначении нового командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине.



«Это вопрос в Минобороны», — сказал он ТАСС, когда его спросили, с чем связаны кадровые изменения и что означает «расширение масштаба» задач СВО.



Ранее в среду стало известно, что Сергей Шойгу провел новые назначения в руководстве операцией. Командующим Объединенной группировкой стал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. А командующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин теперь его заместитель. О том, чем объяснили эти перемены в Минобороны и кто еще стал заместителем Герасимова, читайте здесь.

