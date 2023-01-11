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    На Урале стая собак напала на женщину с ребёнком. Счёт жалоб пошёл на третий десяток

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    Следственный комитет и прокуратура заинтересовались ситуацией с бродячими животными в Верх-Исетском районе Екатеринбурга после того, как нападению подверглись женщина с дочерью.

    E1.RU

    Как сообщили в региональном СК 11 января, инцидент произошёл у одного из домов по улице Рябинина три дня назад. Ребёнка покусали, женщине тоже досталось. Судя по кадрам, собаки налетели из-за припаркованных машин, мать пыталась прикрыть девочку.

    E1.RU женщина рассказала, что её пятилетней дочери прокусили руку, ей самой — обувь.

    Прокуратура ищет муниципальный контракт на отлов животных в городе в этом году и выясняет, жаловались ли жители на агрессивных животных и была ли на это соответствующая реакция.

    В «Спецавтобазе», которая занимается в том числе отловом бродячих животных, изданию рассказали, что с ноября получили более двух десятков обращений только с улиц Рябинина и Академика Парина. Выезжали 33 раза, отловили дюжину собак, но поймать всех не удаётся — при виде бригады псы разбегаются.

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