На Урале стая собак напала на женщину с ребёнком. Счёт жалоб пошёл на третий десяток

Следственный комитет и прокуратура заинтересовались ситуацией с бродячими животными в Верх-Исетском районе Екатеринбурга после того, как нападению подверглись женщина с дочерью.

Как сообщили в региональном СК 11 января, инцидент произошёл у одного из домов по улице Рябинина три дня назад. Ребёнка покусали, женщине тоже досталось. Судя по кадрам, собаки налетели из-за припаркованных машин, мать пыталась прикрыть девочку.

Прокуратура ищет муниципальный контракт на отлов животных в городе в этом году и выясняет, жаловались ли жители на агрессивных животных и была ли на это соответствующая реакция.



В «Спецавтобазе», которая занимается в том числе отловом бродячих животных, изданию рассказали, что с ноября получили более двух десятков обращений только с улиц Рябинина и Академика Парина. Выезжали 33 раза, отловили дюжину собак, но поймать всех не удаётся — при виде бригады псы разбегаются.

