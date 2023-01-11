Решетников: Инфляция в России во II квартале 2023 года может опуститься ниже 4%

Инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже целевого показателя 4%. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства 11 января заявил министр экономического развития Максим Решетников.



Он отметил, что, как следует из оперативных данных, по итогам 2022 года инфляция в России сложилась на уровне 11,9%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее, несмотря на то, что индексация тарифов ЖКХ была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. По словам министра, во многом такой результат стал следствием стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и высокого урожая.

