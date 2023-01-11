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    Решетников: Инфляция в России во II квартале 2023 года может опуститься ниже 4%

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    Инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже целевого показателя 4%. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства 11 января заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Он отметил, что, как следует из оперативных данных, по итогам 2022 года инфляция в России сложилась на уровне 11,9%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее, несмотря на то, что индексация тарифов ЖКХ была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. По словам министра, во многом такой результат стал следствием стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и высокого урожая.

    «Мы исходим из того, что в конце I квартала инфляция существенно снизится год к году, постольку поскольку у нас пик цен мая уйдет из базы. Ну и во втором квартале увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период», — сообщил Решетников.

    Президент Владимир Путин напомнил, что 2022 год Россия закончила с минимальным уровнем безработицы — 3,7%, а также более низким уровнем инфляции, чем прогнозировалось.

    «Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская система страны, экономика в целом находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие же темпы будут сохранены и в 2023 году», — сказал он.

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