Российские банки выдали в 2022 году 4,8 трлн рублей ипотечных кредитов

В 2022 году российские банки выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам, подсчитали в ВТБ. Это меньше, чем в 2021 году, когда было выдано 5,7 трлн рублей, но тем не менее стало вторым результатом в истории российского рынка жилищного кредитования. «В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой «волной» пандемии, — отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года. Самым активным месяцем стал декабрь — в этот период российские банки оформили ипотеки более чем на 700 млрд рублей».

Он добавил, что в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Этому будет способствовать модернизация госпрограмм, так как именно льготные ставки по кредитам для многих клиентов являются ключевым фактором при покупке жилья на первичном рынке, поскольку позволяют уменьшить ежемесячные платежи. Также программы помогут удержать равновесие на рынке новостроек, которое было достигнуто к концу 2022 года и будет способствовать дальнейшему восстановлению этого сегмента.



Вторым фактором должна стать дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно. Так, за счет внедрения новых сервисов, интереса заемщиков к межрегиональным сделкам и готовности застройщиков проводить продажи квартир дистанционно к 2025 году ВТБ планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит. Сам банк ВТБ в 2022 году также показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории — заемщики оформили около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей (в 2021 году продажи превысили 1 трлн рублей). Средний чек одной сделки на конец года составил 5,3 млн рублей, увеличившись на четверть по отношению к началу января. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%.