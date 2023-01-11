Главный синоптик Петербурга подвел итоги начала 2023 года и пообещал красивый снег

Метеорологические итоги начала 2023 года подвел главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Наблюдениями он поделился 11 января в своем Telegram-канале.
Первая декада запомнится значительным перепадом температуры воздуха от экстремальной погоды в Новогоднюю ночь до приличных морозов, установившихся в середине декады. Прошедшее 1 января стало самым теплым за ряд наблюдений — 4,8 градусов тепла. Самым холодным в этой декаде стало 8 января — минус 17,3 градуса в центре города. Средняя температура за декаду составила минус 6,4 градусов.
«Вот уже третий год первая декада становится все холоднее и холоднее», — уточнил Колесов.
Также главный синоптик Петербурга обещает в четверг, 12 января, красивый снег, потому что завтра пройдет очередной атмосферный фронт.
В среду, 11 января, в Санкт-Петербурге временами будет снег, мокрый снег, а где-то и метель. Температура воздуха — минус один градус или около нуля. В этом вопросе прогнозы синоптиков разнятся.