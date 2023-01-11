От метели до мокрого снега. Периферия циклона принесла в Петербург температуру около нуля

Сегодня в Санкт-Петербурге временами будет снег, мокрый снег, а где-то и метель. Температура воздуха — минус один градус или около нуля. В этом вопросе прогнозы синоптиков разнятся.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января в городе ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег и местами метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного.

Сегодня температура воздуха в 8 утра составляет минус 1,1 градуса, а днем она будет варьироваться от -1 до -3 градусов.

