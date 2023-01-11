От метели до мокрого снега. Периферия циклона принесла в Петербург температуру около нуля

Сегодня в Санкт-Петербурге временами будет снег, мокрый снег, а где-то и метель. Температура воздуха — минус один градус или около нуля. В этом вопросе прогнозы синоптиков разнятся.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января в городе ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег и местами метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного.
Сегодня температура воздуха в 8 утра составляет минус 1,1 градуса, а днем она будет варьироваться от -1 до -3 градусов.
«Сегодня метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием периферии циклона. В такой ситуации ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, в отдельных районах небольшой мокрый снег, возможна гололедица», — поясняет центр погоды «ФОБОС».
По его данным, в Петербурге ожидается температура воздуха от 0 до минус 2 градусов, а в Ленобласти — от минус 4 до плюс одного градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба — около нормы.