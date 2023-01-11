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    В Красноярске 85-летняя пенсионерка погибла, когда пыталась зайти в автобус

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    В Красноярске 85-летняя пенсионерка утром 11 января погибла на остановке «Автовокзал Восточный» после того, как ее зажали двери автобуса. Об этом сообщило региональное МВД.

    Пожилая женщина заходила в автобус. Водитель не удостоверился, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. Сначала пенсионерку зажало дверями, а потом она свалилась под колеса автобуса. От полученных травм 85-летняя женщина погибла.

    «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с маршрутным автобусом на ул. Глинки в Красноярске», — говорится в сообщении ведомства.

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