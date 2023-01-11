Стали известны лауреаты «Золотого глобуса»

В калифорнийском Беверли-Хиллз, в отеле Beverly Hilton, состоялась юбилейная, 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которая считается второй по значимости после «Оскара». Награда присуждается с 1944 года — за достижения в кинофильмах и сериалах. В прошлом январе, однако, церемонии не было, а победителей просто объявили в соцсетях. Причиной был коррупционный скандал вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы — учредителя премии.
В этом году церемонию вновь провели. Вёл её комик и актёр Джеррод Кармайкл.
Главный приз за лучший драматический фильм взяли «Фабельманы» Стивена Спилберга. Он же получил «Глобус» как лучший режиссер.
Больше всего наград собрали «Банши Инишерина» Мартина МакДоны: фильм получил «Глобусы» в номинациях «лучший мюзикл или комедийный фильм», «лучший сценарий» и «лучший актер в мюзикле или комедии» (им стал Колин Фаррелл).
Лучшим актёром в драматическом фильме назвали Остина Батлера за его роль короля рок-н-ролла в «Элвисе» База Лурмана. Лучшей актрисой — Кейт Бланшетт за роль женщины-композитора в фильме «Тар» Тодда Филда.
Лучшей актрисой в мюзикле или комедии стала Мишель Йео, сыгравшая во «Всё, везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.
Нельзя не отметить и лучшую актрису второго плана в сериале: ей стала Дженнифер Кулидж из «Белого лотоса», известная поклонникам фильма «Американский пирог» как «мама Стифлера».
Лучшим актёром в драматическом сериале назвали Кевина Костнера, снявшегося в вестерне «Йеллоустоун» Тэйлора Шеридана.
«Глобус» для лучшего композитора ушёл к Джастину Гурвицу — за саундтрек к фильму «Вавилон» Дэмьена Шазелла о Голливуде 20-х годов.
А лучшим мультфильмом стала мрачная экранизация сказки Карло Коллоди «Пиноккио Гильермо дель Торо».