Стали известны лауреаты «Золотого глобуса»

В калифорнийском Беверли-Хиллз, в отеле Beverly Hilton, состоялась юбилейная, 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которая считается второй по значимости после «Оскара». Награда присуждается с 1944 года — за достижения в кинофильмах и сериалах. В прошлом январе, однако, церемонии не было, а победителей просто объявили в соцсетях. Причиной был коррупционный скандал вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы — учредителя премии.



В этом году церемонию вновь провели. Вёл её комик и актёр Джеррод Кармайкл.

Главный приз за лучший драматический фильм взяли «Фабельманы» Стивена Спилберга. Он же получил «Глобус» как лучший режиссер.