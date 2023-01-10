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    В Тульской области сын до смерти избил мать, которая мешала ему играть в онлайн-игры

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    В городе Донском Тульской области женщина поплатилась жизнью, пытаясь оторвать своего сына от мобильного телефона. Мужчина избил мать смерти. Подробности 10 января сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

    Следствие полагает, что 2 января женщина сделала замечание сыну, который все свободное время проводил в онлайн-играх. Тот разозлился на ее слова и обрушился на мать с кулаками. Ей досталось множество, в том числе по голове. Наутро мужчина обнаружил, что она скончалась от полученных травм.

    Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый арестован.

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