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    «Понимаю возможное раздражение». Краснодарский чиновник извинился за видео с полетом его семьи на арендованных вертолетах

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    Глава Кавказского района Краснодарского края и секретарь местного отделения «Единой России» Виталий Очкаласов прокомментировал видео, на котором он вместе с семьей летит в Красную Поляну на двух частных вертолетах. Заявление чиновника опубликовано в его телеграм-канале накануне.

    «Воздушное судно принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Перелет был оплачен официально в рамках закона», — написал Очкаласов. Он добавил, что «понимает возможное раздражение» и приносит извинения всем, у кого видео могло вызвать «неприятное впечатление».

    Как пишет 93.RU, ролик изначально выложили с аккаунта Senia_001Rus, зарегистрированного на номер сына Виталия Очкаласова Семена. По информации издания, семья чиновника арендовала вертолеты Eurocopter AS350 и Eurocopter EC-130 в сочинском центре «Солярис». Согласно прайсу с его сайта, час полета на каждом вертолете обойдется желающим в 210 тысяч рублей.

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