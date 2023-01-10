«Понимаю возможное раздражение». Краснодарский чиновник извинился за видео с полетом его семьи на арендованных вертолетах

Глава Кавказского района Краснодарского края и секретарь местного отделения «Единой России» Виталий Очкаласов прокомментировал видео, на котором он вместе с семьей летит в Красную Поляну на двух частных вертолетах. Заявление чиновника опубликовано в его телеграм-канале накануне.



«Воздушное судно принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Перелет был оплачен официально в рамках закона», — написал Очкаласов. Он добавил, что «понимает возможное раздражение» и приносит извинения всем, у кого видео могло вызвать «неприятное впечатление».