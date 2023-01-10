Выкладывайте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить билеты на ПМЭФ-2023

Чтобы попасть на следующий Петербургский международный экономический форум, желающим придется выложить почти миллион рублей. Пока билет можно купить за 720 тысяч, но скоро цена вырастет.



Об условиях участия говорится на сайте ПМЭФ. Пакет «Участник» со 2 февраля будет стоить 960 тысяч рублей — он дает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению. Скидки для участия в форуме не предусмотрены.



В прошлом году цена была такой же, но в 2021-м стандартный пакет участника форума стоил 840 тысяч рублей, а за 960 тысяч можно было получить премиальный.

