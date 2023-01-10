Сложно поверить, что это Петербург. Фото дня

Петербург умеет удивлять. Этот кадр фотограф «Фонтанки» сделал 10 января у дома 1 по Хрустальной улице.
Здание с четырехколонным портиком и башенкой на Хрустальной, 1 было построено в 1954 году в лучших традициях сталинского неоклассицизма. До 2011 года здесь находился Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии, потом НИИ перевели в Москву. В 2021 году на торгах был определен застройщик участка. Им стало ООО «Производственно-коммерческое предприятие „Рекорд“». Участок не входит в охранные зоны, поэтому здания на нем можно сносить. В зоне, согласно генплану, разрешена производственная и общественно-деловая застройка.
Петербург иногда сложно узнать. Попробуйте угадать его по фото в викторине.