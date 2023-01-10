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    Сироты из ДНР получают российское гражданство в Петербурге. Семьи для них пока не нашлись

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    Большинство из детей-сирот, прибывших в Петербург из Донецкой народной республики, получили российское гражданство. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике 10 января.

    Группу из 12 сирот Петербург принял в октябре. Детям из ДНР от 10 до 15 лет. У некоторых из них отсутствует часть документов, что осложняет оформление российского гражданства.

    «Все данные о детях находятся в банке данных о несовершеннолетних, подлежащих устройству в семьи. По состоянию на сегодня видим интерес к судьбе детей на уровне телефонных звонков от граждан, которые также уточняют, как стать кандидатами в приемные родители. Но с направлениями на знакомство именно с этими детьми пока никто не приходил», — уточнили в Смольном.

    Директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник, которая участвовала во встрече Владимира Путина с матерями военных, во время прямой линии с Александром Бегловым сообщала, что есть потенциальные родители, готовые принять в семью детей из ДНР. «Работаем в этом направлении», — прокомментировала этот вопрос Рубаник «Фонтанке».

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