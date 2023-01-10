Сироты из ДНР получают российское гражданство в Петербурге. Семьи для них пока не нашлись

Большинство из детей-сирот, прибывших в Петербург из Донецкой народной республики, получили российское гражданство. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике 10 января.



Группу из 12 сирот Петербург принял в октябре. Детям из ДНР от 10 до 15 лет. У некоторых из них отсутствует часть документов, что осложняет оформление российского гражданства.



«Все данные о детях находятся в банке данных о несовершеннолетних, подлежащих устройству в семьи. По состоянию на сегодня видим интерес к судьбе детей на уровне телефонных звонков от граждан, которые также уточняют, как стать кандидатами в приемные родители. Но с направлениями на знакомство именно с этими детьми пока никто не приходил», — уточнили в Смольном.

