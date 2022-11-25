Петербурженка, встретившаяся с Путиным, отправляет второго сына на фронт

Фото: kremlin.ru/ Поделиться Поделиться





Мама семерых детей, директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник на встрече с Владимиром Путиным предложила организовать психологическую помощь для тех, кто возвращается из зоны боевых действий. У самой петербурженки двое средних сыновей готовятся к отправке на фронт. Её дед «хоть и был глухим» дошёл до Берлина, а отец служил в ВМФ в Мурманске, поэтому «все дети изначально воспитаны патриотами».

В публичное поле Любовь Рубаник до встречи с Владимиром Путиным практически не попадала, только однажды её процитировало Федеральное агентство новостей в пресс-центре медиагруппы «Патриот». Рубаник дала комментарий о сексуальном воспитании детей и посоветовала учить девочек любить себя.



Корреспондент «Фонтанки» позвонил Любови, когда ещё транслировалась запись встречи с президентом и застал её на экскурсии в Кремле.

— Любовь Сергеевна, поделись впечатлениями от встречи с президентом?

— Все очень душевно, приятная обстановка была. Каждый рассказал свою историю. Я очень рада, что была на такой встрече.

— Как вы на неё попали?

— Меня пригласили. Я являюсь директором благотворительного фонда «Прилив». Посильно помогаем семьям мобилизованных и беженцам, которые приезжают в Санкт-Петербург. У нас каждый день поступают заявки на помощь. К сожалению, фонд финансово никто не поддерживает. Но мы работаем, и до пандемии работали и после.



— Если никто не поддерживает, откуда деньги?

— Пожертвования частных лиц, сарафанное радио. Мы выиграли конкурс от комитета имущественных отношений, аренда у нас минимальная, за счет этого у нас большое помещение под оказание помощи.

— Сколько людей к вам обращается ежемесячно?

— Ежемесячно проходят не менее 200 семей. У нас фонд помогает семьям в трудной жизненной ситуации. Мы долго работали по помощи детям сиротам и по профилактике социального сиротства, с маленькими мамами. Теперь помогаем вынужденным переселенцам, которые приезжают в Санкт-Петербург. У нас гуманитарная помощь и психологическая поддержка.



Востребована помощь для маленьких детей, грудничков, беременных женщин. У нас всегда есть такая поддержка. Конечно, нам хотелось бы дополнительные ресурсы, но мы над этим работаем.

— Семьи мобилизованных к вам обращались?



— Да, мы работаем с мамами, оказываем им психологическую поддержку. У мам бывают нервные срывы. Сейчас мама обратилась, ей надо ехать в роддом, а у неё ещё двое маленьких детей. Она хотела, чтобы мы могли её сопровождать или по телефону поддерживать, встретить с роддома. У одной мамы все дети заболели тяжёлой формой ветрянки и она просила, экстренную помощь. Волонтеры отвозили средства гигиены, памперсы.



— А с вопросами неправомерной мобилизации к вам обращаются?

— Юридическую помощь мы не оказываем. К сожалению, нет финансовой возможности юристу платить. А психолог работает. У меня самой психологическое образование, работаю с беременными, чтобы они вышли из депрессивного состояния, это профилактика отказов от новорождённых детей. Это когда мама осталась одна, например, папа погиб. И встает вопрос отказаться от этого ребёнка. Мы выводим на ту стадию, чтобы таких мыслей даже не было.

— Были такие случаи за время СВО?



— По мобилизованным таких случаев не было. Но мы работаем 8 лет по профилактике отказов от новорождённых.

— На ваш взгляд, какие вопросы на встречи с президентом не затронули?

Все вопросы были заданы. Об обмундировании наших ребят, по питанию — эта проблема практически уже исправлена. И вопрос, я как раз поднимала о том, чтобы создать психологическую поддержку тем ребятам, которые перенесли посттравматический шок. Те, кто без конечностей возвращаются, после серьёзных ранений, чтобы на каждого сразу была психологическая помощь с психологами и психиатрами.



— У вас же сыновья тоже готовятся к службе. Как вы справляетесь с переживаниями?

— Все матери переживают. Мы ездили на присягу к сыну. У младшего ребёнка, ему 12 лет, случился нервный срыв во время присяги, он так сильно переживал за брата, что на нервной почве пропал слух Третий месяц лечится.

Двое старших готовы по мобилизации в любой момент пойти служить. Средний поехал как призывник сам в военкомат, подал документы, прошёл комиссию по призыву. В октябре ему предложили подписать контракт, и он подписал. У второго сына небольшие проблемы со здоровьем, от военкомата положили в больницу, чтобы дать заключение, сможет ли он служить. Буквально 30 октября выдали заключение, 5 декабря у меня юбилей, ребята хотят чтобы мы все вместе его отметили, потом сын уходит на военную службу.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

