Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,35 трлн рублей. Больше было только в пандемию

Дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 3,35 трлн рублей. Показатель стал одним из крупнейших за историю страны. Больше было только в 2020 году, по итогам которого дефицит составил 4,1 трлн рублей. Об этом 10 января сообщает РБК со ссылкой на оперативные данные единого портала бюджетной системы.

Общие доходы бюджета по сравнению с 2021 годом увеличились примерно на 10% и составили 27,77 трлн рублей, расходы выросли на 25,6%, до 31,11 трлн. Пятая часть всех расходов пришлась на декабрь. За месяц бюджет потратил 6,9 трлн рублей. Это соответствует 22% годовых расходов при среднем уровне декабрьских трат в предыдущие годы в 17%.