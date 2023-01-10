Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,35 трлн рублей. Больше было только в пандемию

Дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 3,35 трлн рублей. Показатель стал одним из крупнейших за историю страны. Больше было только в 2020 году, по итогам которого дефицит составил 4,1 трлн рублей. Об этом 10 января сообщает РБК со ссылкой на оперативные данные единого портала бюджетной системы.
Общие доходы бюджета по сравнению с 2021 годом увеличились примерно на 10% и составили 27,77 трлн рублей, расходы выросли на 25,6%, до 31,11 трлн. Пятая часть всех расходов пришлась на декабрь. За месяц бюджет потратил 6,9 трлн рублей. Это соответствует 22% годовых расходов при среднем уровне декабрьских трат в предыдущие годы в 17%.
Уровень доходов поддержали выплаты «Газпрома». По словам главы правления компании Алексея Миллера, по итогам года группа заплатит в бюджеты разных уровней более 5 трлн рублей. Покрывать дефицит пришлось за счет госзаимствований и использования накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Как подсчитали журналисты, исходя из прогноза Минэкономразвития, дефицит в 3,35 трлн рублей в 2022 году эквивалентен 2,3% ВВП. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал, что дефицит бюджета по итогам 2022 года будет на уровне 2%. Ожидается, что в 2023 году показатель будет примерно на таком же уровне.
Бюджет на 2023 год предусматривает увеличение оборонных расходов почти до 5 трлн рублей по сравнению с изначально планировавшимися осенью 2021 года 3,5 трлн. Расходы на безопасность и правоохранительную деятельность выросли с изначальных 3 до 4,4 трлн рублей.
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