Хлеб, лекарства, борщевой набор. Глава ФАС рассказал Путину, как борются с ростом цен в России

Наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 % до 5,5 % благодаря работе ФАС. Такое ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. Об этом 10 января сообщил президенту Владимиру Путину глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.



Кроме того, отметил он, федеральные торговые сети обязались поддерживать наценку не выше 5 % на самый востребованный товар по таким категориям как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор. Контролируются и цены на лекарства.

