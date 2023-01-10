Хлеб, лекарства, борщевой набор. Глава ФАС рассказал Путину, как борются с ростом цен в России

Наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с
Кроме того, отметил он, федеральные торговые сети обязались поддерживать наценку не выше
«У нас, как я сказал, ведётся работа также по лекарственным препаратам. Есть перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, по которым мы пересмотрели 14 тысяч цен, из которых 7 тысяч снижены в среднем на
Ранее Владимир Путин заявил, что в I квартале 2023 года инфляция в России может опуститься в годовом выражении до уровня