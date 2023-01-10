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    Хлеб, лекарства, борщевой набор. Глава ФАС рассказал Путину, как борются с ростом цен в России

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    Наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 % до 5,5 % благодаря работе ФАС. Такое ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. Об этом 10 января сообщил президенту Владимиру Путину глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

    Кроме того, отметил он, федеральные торговые сети обязались поддерживать наценку не выше 5 % на самый востребованный товар по таким категориям как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор. Контролируются и цены на лекарства.

    «У нас, как я сказал, ведётся работа также по лекарственным препаратам. Есть перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, по которым мы пересмотрели 14 тысяч цен, из которых 7 тысяч снижены в среднем на 35 %», — доложил Шаскольский.

    Ранее Владимир Путин заявил, что в I квартале 2023 года инфляция в России может опуститься в годовом выражении до уровня 5 % или чуть ниже. О том, как отразятся события прошлого года на экономике страны и что может ждать нас впереди, — читайте в интервью экс-министра экономики России Андрея Нечаева «Фонтанке».

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