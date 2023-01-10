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    Иностранец в Петербурге больше недели терпел боль после падения льда на голову. Теперь за его жизнь борются врачи

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    Скорая увезла 41-летнего мужчину с травмами головы из квартиры в Петроградском районе Петербурга. Он уверял, что пострадал еще 1 января от наледи.

    В полицию о пациенте-иностранце сообщили накануне около половины шестого дня из Александровской больницы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января. Медики сообщали, что мужчина, гражданин Узбекистана, поступил к ним в первый рабочий день января в очень тяжелом состоянии из квартиры на Каменноостровском проспекте. По предварительной информации, он рассказал, что 1 января на него в поселке Колтуши с проводов упал лед. Он думал отлежаться, поехал в съемную квартиру, но ему становилось все хуже. Поэтому иностранец и вызвал скорую.

    Проводится проверка.

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