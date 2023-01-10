Во всем виноват инопланетянин. В Иркутске мужчина лишил сожительницу головы

В Иркутске 54-летний мужчина убил и расчленил свою сожительницу. Об этом 10 января сообщает издание «ИрСити» со ссылкой на региональный СКР и источники в силовых структурах.
Убийство произошло вечером первого января. Мужчина употреблял алкогольные напитки и пришел к выводу, что в его 56-летнюю сожительницу вселился инопланетянин. Поэтому иркутянин топором лишил женщину головы, опасаясь за свою жизнь и здоровье.
Затем мужчина позвонил дочери, рассказал о произошедшем и попросил вызвать полицию.
Сотрудники полиции прибыли на место и обнаружили в квартире тело потерпевшей, а также задержали мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Он сам умер 6 января, добавляет «ИрСити». Подробности не уточняются.