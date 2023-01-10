Полиция США раскрыла подробности стрельбы 6-летнего школьника по учительнице

Ребенок показал пистолет, направил его на 25-летнюю учительницу и выстрелил. Никакой ссоры между 6-летним школьником и педагогом до выстрела не было. Об этом рассказал шеф полиции Ньюпорт-Ньюс Стив Дрю, передает 10 января агентство Associated Press.

Инцидент произошел в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния в субботу, 7 января. Тогда сообщалось, что между ребенком и взрослым произошла ссора, но сейчас полиция это отрицает. Однако представители власти заявляют, что все же стрельба была не случайной, а преднамеренной.



Как стало известно, школьник в своем рюкзаке принес в школу пистолет, который был законно куплен его матерью и находился в доме семьи. После выстрела пуля прошла через поднятую руку 25-летней учительницы Эбби Цвернер и попала в верхнюю часть груди. Раненая девушка вывела учеников и последняя покинула класс. Затем в помещение ворвался другой сотрудник школы и задержал мальчика.