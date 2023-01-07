В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу во время ссоры

Школьник выстрелил в учительницу в США. Инцидент произошел в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния. Нападавшему всего 6 лет, он первоклассник. Подробности 7 января сообщает газета The Virginian-Pilot со ссылкой на начальника полиции города Стива Дрю.



По словам полицейского, у школьника произошел конфликт с преподавателем, он достал пистолет и выстрелил в женщину. Учительницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Первоклассника задержали, выясняется, откуда он взял оружие.



Глава департамента образования Ньюпорт-Ньюс Джордж Паркер III объявил об отмене занятий в школе.

