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    В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу во время ссоры

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    Школьник выстрелил в учительницу в США. Инцидент произошел в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния. Нападавшему всего 6 лет, он первоклассник. Подробности 7 января сообщает газета The Virginian-Pilot со ссылкой на начальника полиции города Стива Дрю.

    По словам полицейского, у школьника произошел конфликт с преподавателем, он достал пистолет и выстрелил в женщину. Учительницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Первоклассника задержали, выясняется, откуда он взял оружие.

    Глава департамента образования Ньюпорт-Ньюс Джордж Паркер III объявил об отмене занятий в школе.

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