Из-за угрозы взрыва в самолёте Москва — Гоа аэропорт Джамнагар оцепили на 9 часов. Весь багаж проверен

Подозрительных предметов на борту авиалайнера компании Azur Air Москва — Гоа, вынужденно севшего в Джамнагаре, не найдено. Об этом 10 января сообщает издание Ani со ссылкой на директора аэропорта Джамнагар. Предположительно, самолёт продолжит свой путь в Гоа в 10:30 — 11:00 по местному времени (8:00 — 8:30 мск).
В понедельник лайнер совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва. Силовики оцепили аэропорт на 9 часов. На борту находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа. Их эвакуировали, пассажиры находятся в зале ожидания аэровокзала. Тщательно проверен весь багаж и ручная кладь.
В генконсульстве России в Мумбаи, в ведении которого находится Гоа, ТАСС заявили, что диппредставительство находится на связи с экипажем, антитеррористической группой полиции, представителями авиакомпании Air India, оказывающей содействие в аэропорту, и администрацией Джамнагара.
«Попросили обеспечить пассажиров и экипаж всем необходимым. Держим вопрос на контроле», — сказали в генконсульстве.
«Фонтанка» писала об экстренной посадке. На борту находился российский актер Оскар Кучера, он поделился впечатлениями в соцсетях и с журналистами.