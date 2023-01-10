Из-за угрозы взрыва в самолёте Москва — Гоа аэропорт Джамнагар оцепили на 9 часов. Весь багаж проверен

Подозрительных предметов на борту авиалайнера компании Azur Air Москва — Гоа, вынужденно севшего в Джамнагаре, не найдено. Об этом 10 января сообщает издание Ani со ссылкой на директора аэропорта Джамнагар. Предположительно, самолёт продолжит свой путь в Гоа в 10:30 — 11:00 по местному времени (8:00 — 8:30 мск).



В понедельник лайнер совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва. Силовики оцепили аэропорт на 9 часов. На борту находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа. Их эвакуировали, пассажиры находятся в зале ожидания аэровокзала. Тщательно проверен весь багаж и ручная кладь.

