Кучера летел на Гоа, но попал. В самолёт, который был задержан, а потом приземлился из-за минирования

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы, экстренно сел в индийском штате Гуджарат после сообщения о минировании. На борту был российский актер Оскар Кучера, сообщает 9 января ТАСС.



«Сейчас всех досмотрят. Сколько сидеть — непонятно. <...> Но скоро полетим, надеюсь, дальше», — рассказал он агентству, уточнив, что паники в самолете не было, а о причине посадки пассажирам ничего не говорят.



Кучера поделился впечатлениями и в социальных сетях. Так, по его словам, рейс изначально был задержан на 17,5 часа. Как передает StarHit, срочная посадка произошла за полтора часа до того, как самолет должен был приземлиться в пункте назначения — на Гоа. «Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив!» — дополнил Кучера свой рассказ.

