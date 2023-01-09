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    Кучера летел на Гоа, но попал. В самолёт, который был задержан, а потом приземлился из-за минирования

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    Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы, экстренно сел в индийском штате Гуджарат после сообщения о минировании. На борту был российский актер Оскар Кучера, сообщает 9 января ТАСС.

    «Сейчас всех досмотрят. Сколько сидеть — непонятно. <...> Но скоро полетим, надеюсь, дальше», — рассказал он агентству, уточнив, что паники в самолете не было, а о причине посадки пассажирам ничего не говорят.

    Кучера поделился впечатлениями и в социальных сетях. Так, по его словам, рейс изначально был задержан на 17,5 часа. Как передает StarHit, срочная посадка произошла за полтора часа до того, как самолет должен был приземлиться в пункте назначения — на Гоа. «Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив!» — дополнил Кучера свой рассказ.

    Отдельного описания удостоился выход из самолета, когда «началась жесть». Пассажиров встретили обысками и людьми в касках и с автоматами. После досмотра, правда, накормили «кучей еды».

    Борт направлялся в Гоа, о минировании сообщили неизвестные, передает ТАСС. Посольство России в Нью-Дели заявило, что поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента. В авиакомпании отметили, что после досмотра самолета будет понятно, полетит ли он в аэропорт назначения.

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