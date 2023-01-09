В общежитии университета Макарова устроили эвакуацию из-за пожара

Из общежития Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова вечером понедельника эвакуировали 15 человек. Там произошел пожар — но, судя по всему, нестрашный.



О возгорании стало известно около половины десятого, сообщает 9 января пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. В корпусе 2 дома 6 по улице Морской Пехоты огонь объял четверть комнаты на восемь «квадратов».

На тушение ушло меньше получаса, обошлось без пострадавших. На месте работали 23 спасателя с пятью единицами техники.

Ранее петербуржцев встревожили машины МЧС у ТРК «Европолис», но там тоже ничего серьезного не произошло.