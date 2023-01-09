СМИ: Латвия может приостановить действие закона о репатриации, чтобы избежать наплыва россиян

МВД Латвии предлагает приостановить действие закона «О репатриации» из-за большого количества запросов от россиян. Об этом 9 января сообщают латвийские СМИ.



Отмечается, что граждане России все чаще хотят получить статус репатрианта и вид на жительство. В прошлом году от них поступило 430 таких заявок — 220 россиян стали считаться репатриантами или членами их семьи.



«Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между странами Востока и Запада, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины. Доля граждан России достигает в среднем 62% за 12-летний период», — добавляют в ведомстве.

