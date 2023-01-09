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    СМИ: Латвия может приостановить действие закона о репатриации, чтобы избежать наплыва россиян

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    МВД Латвии предлагает приостановить действие закона «О репатриации» из-за большого количества запросов от россиян. Об этом 9 января сообщают латвийские СМИ.

    Отмечается, что граждане России все чаще хотят получить статус репатрианта и вид на жительство. В прошлом году от них поступило 430 таких заявок — 220 россиян стали считаться репатриантами или членами их семьи.

    «Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между странами Востока и Запада, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины. Доля граждан России достигает в среднем 62% за 12-летний период», — добавляют в ведомстве.

    По данным министерства, в 2022-м 81% заявок на репатриацию подали россияне — их число увеличилось после начала боевых действий на Украине.

    На новогодних праздниках латвийская полиция проверяла посольство РФ в Риге — туда поступила подозрительная посылка.

    Закон, позволяющий этническим латышам вернуться на историческую родину, вступил в силу в 1995 году. Согласно закону о репатриации, репатриантами являются лица, которые добровольно переселяются на постоянное жительство в Латвию, если они являются гражданами Латвии, либо один из родственников по прямой восходящей линии (один из родителей, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка) является латышом или либиетисом (ливом). Право на въезд в Латвию вместе с репатриантом имеют члены его семьи.

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