В Парголово покусились на клен и ольху. Прокуратура присмотрелась

Житель Парголово пожаловался в прокуратуру на вырубку деревьев на Лесном проспекте. Ведомство проверило обращение — и нарушения действительно нашлись.
Деревья устранили незаконно, чтобы освободить место вокруг личного участка земли, сообщает 9 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. Кто-то, не имея специального разрешения, нарубил клена и ольхи на 24 тысячи рублей.
Уже возбуждено дело о незаконной рубке лесных насаждений — расследование контролирует природоохранная прокуратура.
О гораздо более масштабной незаконной рубке «Фонтанка» писала в октябре — на месте медицинского склада в Песочном обнаружили ущерб в 2,5 миллиона рублей.