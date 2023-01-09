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    В Парголово покусились на клен и ольху. Прокуратура присмотрелась

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    Житель Парголово пожаловался в прокуратуру на вырубку деревьев на Лесном проспекте. Ведомство проверило обращение — и нарушения действительно нашлись.

    Деревья устранили незаконно, чтобы освободить место вокруг личного участка земли, сообщает 9 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. Кто-то, не имея специального разрешения, нарубил клена и ольхи на 24 тысячи рублей.

    Уже возбуждено дело о незаконной рубке лесных насаждений — расследование контролирует природоохранная прокуратура.

    О гораздо более масштабной незаконной рубке «Фонтанка» писала в октябре — на месте медицинского склада в Песочном обнаружили ущерб в 2,5 миллиона рублей.

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