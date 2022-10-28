На месте будущего медсклада в Песочном вырубили лес на 2,5 млн рублей

В поселке Песочный полиция обнаружила незаконную вырубку леса на половине гектара. Там строят медицинский логистический склад.
Экологический ущерб составил минимум 2,5 миллиона рублей, сообщает 28 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На участке была спецтехника и 15 кубометров спиленных деревьев. Представитель строительной компании не смог предоставить документы, разрешающие вырубку.
ГУ МВД по Петербургу и области
Экономическая полиция ведет проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке леса.
Ранее петербургская полиция наведалась на нелегальную пилораму в поселке Белоостров.