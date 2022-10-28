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    На месте будущего медсклада в Песочном вырубили лес на 2,5 млн рублей

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    1 комментарий

    В поселке Песочный полиция обнаружила незаконную вырубку леса на половине гектара. Там строят медицинский логистический склад.

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    Экологический ущерб составил минимум 2,5 миллиона рублей, сообщает 28 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На участке была спецтехника и 15 кубометров спиленных деревьев. Представитель строительной компании не смог предоставить документы, разрешающие вырубку.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Экономическая полиция ведет проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке леса.

    Ранее петербургская полиция наведалась на нелегальную пилораму в поселке Белоостров.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем28 Окт 2022 в 10:11
    складов мало???
    +1−0
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