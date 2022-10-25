Операция «Лес» помогла петербургской полиции накрыть нелегальную пилораму

В поселке Белоостров работала небольшая пилорама. Происхождение дерева, которое туда привозили, оказалось сомнительным, и теперь хозяину грозят проблемы.
На производство наткнулись сотрудники управления ЭБиПК в рамках операции «Лес», сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На участке лежало около 10 кубометров древесины из ели, сосны и березы, а еще — около 13 кубометров готовых досок.
Хозяин участка — 57-летний самозанятый — законность бизнеса подтвердить не смог. Откуда взялась древесина, мужчина тоже толком не знал: якобы привез знакомый для изготовления досок, а в качестве платы хозяин участка хотел оставить часть продукции себе. Оказалось, что в основном сырье он закупал по объявлениям в интернете.
пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Доски изъяли. В отношении мужчины идет проверка — может быть возбуждено дело о незаконной переработке древесины.