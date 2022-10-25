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    Операция «Лес» помогла петербургской полиции накрыть нелегальную пилораму

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    4 комментария
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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    В поселке Белоостров работала небольшая пилорама. Происхождение дерева, которое туда привозили, оказалось сомнительным, и теперь хозяину грозят проблемы.

    На производство наткнулись сотрудники управления ЭБиПК в рамках операции «Лес», сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На участке лежало около 10 кубометров древесины из ели, сосны и березы, а еще — около 13 кубометров готовых досок.

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    Хозяин участка — 57-летний самозанятый — законность бизнеса подтвердить не смог. Откуда взялась древесина, мужчина тоже толком не знал: якобы привез знакомый для изготовления досок, а в качестве платы хозяин участка хотел оставить часть продукции себе. Оказалось, что в основном сырье он закупал по объявлениям в интернете.

    пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

    Доски изъяли. В отношении мужчины идет проверка — может быть возбуждено дело о незаконной переработке древесины.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 4

    Sonic-23525 Окт 2022 в 15:19
    Не далеко от Приморска вдоль трассы практически весь лес вырубили на протяжении километров 10, причем рубят не первый год и никому это не интересно.
    +1−0
    Инкогнито202125 Окт 2022 в 15:07
    шапито
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8425 Окт 2022 в 15:07
    если нет доступа к бюджету, приходится доски пилить..
    +1−0
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