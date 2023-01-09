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    Подорожал проезд по головному участку скоростной трассы М-11 «Нева»

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    С 9 января ООО «Северо-Западная концессионная компания» (концессионер головного участка платной автодороги М-11) повысило стоимость разового проезда по участку платной трассы М-11 «Нева», проходящему по Москве и Подмосковью. Для пользователей без транспондера тарифы выросли на 50–100 рублей, с транспондером — на 45–100 рублей.

    Теперь для легковых автомобилей в дневное время без транспондера проезд по М-11 от Москвы до «Шереметьево-2» обойдется в 410 рублей, до «Шереметьево-1» — в 550 рублей, до Зеленограда — в 500 рублей, до Солнечногорска — в 900 рублей, сообщает «Интерфакс». Подорожал проезд и от Зеленограда, «Шереметьево» и частично от Солнечногорска, ЦКАД и дороги А-107 («Малая бетонка») до Москвы. С транспондером дорога от столицы до Зеленограда теперь обойдется в 460 рублей, до «Шереметьево-2» — в 385 рублей, до Солнечногорска — в 750 рублей.

    Для водителей, совершающих регулярные поездки по абонементам, тарифы остались прежними.

    Помимо этого впервые с 2015 года выросла ежемесячная стоимость аренды транспондера М-11. Подорожание составило 50 рублей. Для физических лиц ежемесячный платеж теперь составляет 100 рублей, для юридических — 150 рублей. Списываться он по-прежнему будет только в случае проездов с транспондером.

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