Подорожал проезд по головному участку скоростной трассы М-11 «Нева»

С 9 января ООО «Северо-Западная концессионная компания» (концессионер головного участка платной автодороги М-11) повысило стоимость разового проезда по участку платной трассы М-11 «Нева», проходящему по Москве и Подмосковью. Для пользователей без транспондера тарифы выросли на 50–100 рублей, с транспондером — на 45–100 рублей.

Теперь для легковых автомобилей в дневное время без транспондера проезд по М-11 от Москвы до «Шереметьево-2» обойдется в 410 рублей, до «Шереметьево-1» — в 550 рублей, до Зеленограда — в 500 рублей, до Солнечногорска — в 900 рублей, сообщает «Интерфакс». Подорожал проезд и от Зеленограда, «Шереметьево» и частично от Солнечногорска, ЦКАД и дороги А-107 («Малая бетонка») до Москвы. С транспондером дорога от столицы до Зеленограда теперь обойдется в 460 рублей, до «Шереметьево-2» — в 385 рублей, до Солнечногорска — в 750 рублей.