В Петербурге раскрыт секрет исчезновения коронавируса

Резкое сокращение числа обследований на коронавирус привело к обвалу коронавирусной статистики в Петербурге, следует из данных опублиованных в Telegram-канале Смольного.

Согласно «картине недели с 2 по 8 января», опубликованной 9 декабря, в Петербурге выявлено всего 2 487 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения: с 19 по 25 декабря и с 12 по 18 декабря их было 7 314 и 7 639 соответственно.

При этом за первую неделю 2023 года в городе на Неве провели 22 715 обследований на коронавирус. Тогда как в прошлые недели их делали в несколько раз больше — 83 375 и 90 988 обследований соответственно.