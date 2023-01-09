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    COVID-19

    В Петербурге раскрыт секрет исчезновения коронавируса

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    Резкое сокращение числа обследований на коронавирус привело к обвалу коронавирусной статистики в Петербурге, следует из данных опублиованных в Telegram-канале Смольного.

    Согласно «картине недели с 2 по 8 января», опубликованной 9 декабря, в Петербурге выявлено всего 2 487 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения: с 19 по 25 декабря и с 12 по 18 декабря их было 7 314 и 7 639 соответственно.

    При этом за первую неделю 2023 года в городе на Неве провели 22 715 обследований на коронавирус. Тогда как в прошлые недели их делали в несколько раз больше — 83 375 и 90 988 обследований соответственно.

    Как писала «Фонтанка», в Роспотребнадзоре также отметили резкое снижение числа заболевших и выдвинули несколько версий, почему в Петербурге почти пропали грипп и COVID-19

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