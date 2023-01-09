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    COVID-19

    В Роспотребнадзоре ответили, почему в Петербурге почти пропали грипп и коронавирус

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    Падение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Петербурге может быть связано с тем, что горожане в праздники реже обращались к медикам. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

    Как рассказала 9 января Катаева на пресс-конференции в ТАСС, за первую неделю 2023 года в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Петербурге. Оно идет абсолютно во всех возрастных группах.

    Так, со 2 января по 8 января 2023 года заболеваемость ОРВИ оказалась на 43% ниже уровня эпидпорога и на 75% ниже по сравнению с последней календарной неделей 2022 года. На 54% снизилось количество регистраций гриппа, на 47% сократилось число заболевших COVID-19.

    При этом специалист отметила, что во время праздников люди разобщены и реже обращаются в поликлиники, что могло оказать влияние на статистику.

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    РоспотребнадзорГриппКоронавирус
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