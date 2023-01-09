В Роспотребнадзоре ответили, почему в Петербурге почти пропали грипп и коронавирус

Падение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Петербурге может быть связано с тем, что горожане в праздники реже обращались к медикам. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.



Как рассказала 9 января Катаева на пресс-конференции в ТАСС, за первую неделю 2023 года в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Петербурге. Оно идет абсолютно во всех возрастных группах.



Так, со 2 января по 8 января 2023 года заболеваемость ОРВИ оказалась на 43% ниже уровня эпидпорога и на 75% ниже по сравнению с последней календарной неделей 2022 года. На 54% снизилось количество регистраций гриппа, на 47% сократилось число заболевших COVID-19.

