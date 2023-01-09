Таиланд отменил требование о предъявлении COVID-сертификатов для туристов

Власти Таиланда отменили введенное на минувших выходных требование о проверке у всех прибывающих в страну туристов сертификатов о вакцинации от COVID-19. Правило должно было вступить в силу с 9 января.
Об отмене правила, которое обязывало прибывавших в Таиланд туристов подтверждать прохождение полной вакцинации от коронавируса, в понедельник, 9 января, заявил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул, пишет SCMP. По его словам, требование было бы обременительно и неудобно, и в нем нет необходимости, поскольку во всем мире вакцинация идет на достаточном уровне. Непривитым туристам также разрешат посещать страну без ограничений.
На минувших выходных управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) в преддверии наплыва туристов из Китая, где недавно резко возросло количество заболеваний COVID-19, заявило об изменении правил въезда в страну. Мера должна была действовать до конца января. Сегодня в королевство прилетел первый самолет с китайскими туристами.