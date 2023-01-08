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    Таиланд меняет коронавирусные правила въезда в страну — вопрос можно рискнуть решить на месте

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    Власти Таиланда с 9 января меняют правила въезда в королевство. Можно везти с собой сертификат о вакцинации.

    Информацию об изменениях получили авиакомпании, в том числе российские, от управления гражданской авиации. Как пишет ТАСС, в самолет будут сажать при наличии сертификата о вакцинации или медсправки о выздоровлении, которой не больше 180 дней. Также можно показать справку о медотводе от прививки. Однако в разосланном письме также уточняется, что если всего этого у пассажира нет, то он должен сдать ПЦР-тест по прилете в королевство. Официально власти Таиланда не сообщали о возможности провериться на ковид в аэропорту прилета.

    Об ужесточении требований к туристам сообщалось в начале января. Ожидается, что мера будет действовать до конца месяца.

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