В конфликте на автомойке в Мурино разбирается полиция. Стало известно, что могло разозлить агрессора

По факту конфликта на автомобильной мойке, произошедшего в Мурино, ведётся проверка. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Заявитель рассказал, что агрессивный мужчина показался на автомойке около 20 часов вечера 5 января и принялся оскорблять девушку-администратора. Та позвала на помощь отца — сотрудника соседней автомойки.

«Агрессор зашел внутрь автомойки, взял стоявший в углу ледоруб и попытался ударить прибывшего на помощь. Мужчины сцепились в борьбе за ледоруб», — добавили в главке.