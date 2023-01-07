В конфликте на автомойке в Мурино разбирается полиция. Стало известно, что могло разозлить агрессора

По факту конфликта на автомобильной мойке, произошедшего в Мурино, ведётся проверка. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Заявитель рассказал, что агрессивный мужчина показался на автомойке около 20 часов вечера 5 января и принялся оскорблять девушку-администратора. Та позвала на помощь отца — сотрудника соседней автомойки.
«Агрессор зашел внутрь автомойки, взял стоявший в углу ледоруб и попытался ударить прибывшего на помощь. Мужчины сцепились в борьбе за ледоруб», — добавили в главке.
Проиграв битву, незнакомец сел в свою KIA и скрылся. Как уточнили в ведомстве, «не нанеся никому телесных повреждений». Причиной недовольства агрессора могло стать качество оказанных ему услуг.
Сейчас полицейские ведут проверку и ищут нападавшего.
Ранее «Фонтанка» писала о случае со слов пострадавшего. Он рассказал, что автовладелец уже не в первый раз становится проблемой для него и его дочери — они работают на соседних мойках.