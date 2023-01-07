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    В конфликте на автомойке в Мурино разбирается полиция. Стало известно, что могло разозлить агрессора

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    По факту конфликта на автомобильной мойке, произошедшего в Мурино, ведётся проверка. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Заявитель рассказал, что агрессивный мужчина показался на автомойке около 20 часов вечера 5 января и принялся оскорблять девушку-администратора. Та позвала на помощь отца — сотрудника соседней автомойки.

    «Агрессор зашел внутрь автомойки, взял стоявший в углу ледоруб и попытался ударить прибывшего на помощь. Мужчины сцепились в борьбе за ледоруб», — добавили в главке.

    Проиграв битву, незнакомец сел в свою KIA и скрылся. Как уточнили в ведомстве, «не нанеся никому телесных повреждений». Причиной недовольства агрессора могло стать качество оказанных ему услуг.

    Сейчас полицейские ведут проверку и ищут нападавшего.

    Ранее «Фонтанка» писала о случае со слов пострадавшего. Он рассказал, что автовладелец уже не в первый раз становится проблемой для него и его дочери — они работают на соседних мойках.

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