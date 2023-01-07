Мужчина набросился с ледорубом на сотрудника автомойки в Мурино. За последнего болел пёс

Сотрудник автомойки самообслуживания в Мурино стал жертвой нападения неадекватного владельца машины. Конфликт попал на видео, а потерпевший 7 января рассказал «Фонтанке», с чего все началось. Заявление в полицию уже написано.



Как рассказал Эдуард, агрессивный автовладелец уже не в первый раз становится проблемой для него и его дочери — они работают на соседних мойках. Около полутора месяцев назад он уже приезжал, приставал к девушке, пытался устроить конфликт. И вот вечером 5 января гость снова пожаловал. Дочь позвонила отцу и попросила приехать. Но, пока мужчина шел, скандалист успел уехать на вторую мойку. Сотрудник в сопровождении собаки подошел к клиенту как раз в тот момент, когда тот долбил ногой в дверь припаркованной машины.