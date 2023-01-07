Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство«*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь.

«Двое подозреваемых — граждане Узбекистана и Таджикистана — пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля, пишет РИА Новости.



Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.