Скончался звукорежиссер Владимир Овчинников. Он работал с Земфирой, Лепсом, Сукачевым и другими звездами

В возрасте 60 лет ушел из жизни звукорежиссер Владимир Овчинников, сотрудничавший с известными российскими звездами рок- и поп-сцены. Об этом 6 января сообщил музыкант Гарик Сукачев в своих соцсетях.
«Сегодня нас навсегда покинул наш друг. Наша музыкальная семья лишилась огромного профессионала своего дела, звукорежиссера и просто замечательного человека. От нас ушел Володя Овчинников. Это пока совершенно не укладывается в голове, и не хватает слов, чтобы описать эту потерю», — написал Сукачев.
Во многом благодаря Овчинникову свет увидели дебютные альбомы Найка Борзова и группы «Маша и медведи». Звукорежиссер сводил первые альбомы Земфиры, сотрудничал с группой «Мумий Тролль». В «нулевых» Овчинников записывал треки групп «Город 312», «Любэ», «Звери», «Ария», «Смысловые галлюцинации», «Мегаполис» и других. К музыканту обращались Игорь Бутман, Григорий Лепс, Олег Митяев, Гарик Сукачёв, Павел Кашин.