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    Под Гатчиной бизнесмен на «Мерседесе» насмерть переехал пешехода

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    33-летний предприниматель из Гатчины в ночь на 7 января оказался в изоляторе временного содержания. Поводом стало смертельное ДТП на автодороге Рошаля — Черново — Учхоз.

    Как стало известно «Фонтанке», в одиннадцатом часу вечера гатчинский бизнесмен ехал на своем Mercedes-Benz GL и не заметил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Документов он при себе не имел, поэтому личность погибшего предстоит установить.

    Возбуждено уголовное дело.

    В конце декабря архитектор из Петербурга случайно обезглавил пешехода в Выборгском районе Ленобласти.

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