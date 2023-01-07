Под Гатчиной бизнесмен на «Мерседесе» насмерть переехал пешехода

33-летний предприниматель из Гатчины в ночь на 7 января оказался в изоляторе временного содержания. Поводом стало смертельное ДТП на автодороге Рошаля — Черново — Учхоз.
Как стало известно «Фонтанке», в одиннадцатом часу вечера гатчинский бизнесмен ехал на своем Mercedes-Benz GL и не заметил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Документов он при себе не имел, поэтому личность погибшего предстоит установить.
Возбуждено уголовное дело.
В конце декабря архитектор из Петербурга случайно обезглавил пешехода в Выборгском районе Ленобласти.