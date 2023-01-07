Герои «Фонтанки». Чемпион России от сохи

Летом 2022 года Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское», стал победителем 9-го Открытого чемпионата России по пахоте. Александр это звание завоевал не впервые. Он, пожалуй, самый титулованный пахарь в стране. Трактор под его управлением мог бы, наверное, и крестиком вышивать, а не то что выводить идеально ровные полосы на поле.



Но спортивная пахота — это скорее хобби для профессиональных механизаторов и праздник для зрителей. А самое главное — это будни. Современный пахарь, как и его предшественники в прошлые века, живет по особому календарю. Недаром говорят, что «один летний день год кормит». Если в отпуск — то разве что в ноябре. А зимой надо готовить технику к началу посевной. О работе на земле — в прямом смысле слова — Александр знает все. Хотя и не любит особо рассуждать об этом. Любит делать.

