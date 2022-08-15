«Кто как может, так и пашет». Как Ленобласть три дня показывала коллективному Западу, в чем сила тракториста

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Девятом всероссийском чемпионате по пахоте на Черной речке ввалили за Пушкина, а корреспондент «Фонтанки» прокатилась на «собаке», приценилась к трактору и чуть не купила пару кур вымирающей породы. А еще обнаружила продвинутый тиндер прямо на пашне.

Сельский репортаж Венеры Галеевой

Запах раскаленного на солнце сена смешивается с шашлычным дымком и пылью, взрытой огромными ребристыми колесами. Масштабы бедствия становятся понятны уже на парковке. Это гигантское поле, за которым вдалеке маячит над землей белый аэростат — там разминаются перед стартом пахари, разогреваются гоночные тракторы и шумит прочее веселье. А у автомобилистов свой чемпионат: каждый пытается найти свободное местечко как можно ближе к аэростату, проигравшие возвращаются к месту старта задом сквозь плотные ряды припаркованных машин.

Видимо, пахота — куда более популярный вид спорта, чем принято думать.



Кто ставит трактор на козла, или «Трактористы приветствуют вас!» Когда чад из выхлопных труб рассеивается, в ложбинке у входа на огромное поле, отданное руководством ЗАО «Приневское» на растерзание 9-му Международному чемпионату по пахоте, оказывается всего четыре трактора. Эти — не пашут и не сеют. Специально тюнингованные машины предназначены для гонок на выживание в грязи: кабины раскрашены языками пламени, передние колеса поставлены, как на спорткарах, «домиком».



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Все участники из Ростовской области. Там трактор круче байка: между Ростовом и Таганрогом ежегодно проводятся единственные в России тракторные гонки «Бизон-Трек-Шоу». Точнее, проводились. В 2021-м гонки перенесли на год из-за пандемии. Этой весной опять не сложилось, так что ближайшее шоу запланировано на май 2023-го. Говорят, там есть на что посмотреть, а особо буйных пилотов совхозы переманивают друг у друга и страхуют на миллионы — когда опрокидываешься в тракторе, шлем не всегда спасает.



У этих гонщиков только угол развала отрицательный, все остальное — сплошь положительное. Анатолий Ставицкий, фермер из Зерноградского района Ростовской области, в сельском хозяйстве с 16 лет, начинал трактористом в совхозе, а в 2005 году основал собственное предприятие.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Состоит в счастливом браке 31 год, воспитывает сына и дочь, у Анатолия есть две прекрасные внучки! — возбужденно выкрикивает ведущий, едва заметный в клубах дыма и пыли. — Сегодня его поддерживает портал «Тракторист_161» и его админ — всемирно известный мистер Абдулла! Поговаривают, что сам Стас Михайлов хочет взять его своим официальным представителем в Ленинградской области».

Второй пилот — «легенда тракторных гонок», Николай Саньков-старший из Азовского района. Стаж работы на тракторе — более 30 лет. «С супругой они 31 год, у них двое детей», — снова встревает ведущий. Рядом ставит трактор на козла его сын, Николай Саньков-младший. Парню 30 лет, здесь он считается «юным гонщиком». Но тоже уже женат и даже успел завести двоих детей. Четвертый — Сергей Плескунов, индивидуальный предприниматель из города Новошахтинска. Трактористом считает себя с 12 лет — в этом возрасте он без спроса взял отцовский гусеничный трактор, погнался за зайцем и свалил трактор в кювет.

«Сергея поддерживает супруга Елена, вместе они уже более 20 лет! Воспитывают двух дочерей!» — голосом тамады на свадьбе сообщает ведущий.

В общем, хотите оказаться в долгом и крепком браке с двумя детьми — выбирайте тракториста. Но, кажется, их очень быстро разбирают, а свободного, если и найдешь, попробуй догони.

Специально для гоночных тракторов в высушенном жарой овраге разрыли протоку реки Черной и развели вязкую грязь. Зрителям напоминают, что это не просто река. И сейчас ее как следует раскатают — и за Александра нашего Сергеевича, и за весь отечественный АПК.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Петух ленинградский, вымирающий

Вокруг — настоящий агропромышленный Диснейленд. Все для детей: батут в виде исполинского трактора, лабиринт из сена (рядом — на всякий пожарный дежурит красная машина «Лесхоза»), верблюд Золушка, пятнистые пони и другие звери, многие из которых съедобны. Черный соболь из звероводства «Агрикола» ходит колесом, бросается на прутья клетки и явно не планирует становиться шубой. На сегодняшний день это единственное хозяйство с ценным пушным зверем в Ленинградской области. А вот норку у нас больше не разводят вообще. По словам технолога, который следит, чтобы активному соболю не предлагали пальцы и носы, сырье из Ленобласти отправляется на меховые производства, в том числе в Китай и Турцию. Конкуренты поставляют шкурки дикого соболя из Сибири, но они дороже.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

За клетками с соболями и кроликами — «Генетическая коллекция редких и исчезающих пород кур». Куры сидят в клетках парочками, нарядные, мохнатые и хохлатые. «Сейчас породы практически не используются, в промышленности и домашнем хозяйстве все больше используют кроссы, — говорит эксперт по оценке птицы Анатолий Вахрамеев. — Хайсекс, Ломан, Доминант — это все помеси. У нас в коллекции более 30 пород кур. Под Москвой в Сергиевом Посаде есть коллекция, в которой больше 70 пород. Это самые крупные коллекции не только в России, но и в Европе».

После окончания праздника птицы не вернутся в научно-исследовательский институт генетики и разведения сельхозживотных в Пушкине, а будут распроданы всем желающим по 500 рублей за штуку. Корреспондент «Фонтанки» чуть не купила петуха ленинградской золотисто-серой породы, но домашние поставили ультиматум: поселить петуха придется в шкафу, а для этого надо выбросить из него все платья.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Научно-технический музей истории трактора привез свои лучшие экспонаты, намытые и ярко покрашенные. Дети гроздьями висят на металлических лесенках, хватаются за рули. На аллее современной сельхозтехники учат отличать ленточный валкообразователь от дискового лущильника. Всем желающим дают прокатиться на мотоблоке с прицепом или мотобуксировщике с санями, в просторечье — «собаке». «Собака» трясется, как бешеная, дает 15 км в час по траве, и ее надо крепко держать за «рога», а разворачивать усилием рук. Тракторы в шляпах и усах вальсируют с тракторами в веночках и с мощными накрашенными губами.

Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Раскинул огромные «уши», похожие на стрелы строительных кранов, самоходный опрыскиватель Berthoud Raptor. Кажется, все окрестные хозяйства привезли сюда свою новенькую технику на погляд. Некоторые даже указали цены.

Горизонтальный смеситель-кормораздатчик Celikel Brassus стоит больше трех миллионов рублей. Трактор TH904 — 3,2 миллиона. И это не предел. Тот самый ленточный валкообразователь Respiro не только называется сложно, но и стоит 10,9 миллиона. А гусеничный экскаватор Sany — 56 тысяч долларов. Нарядные красные «Кировцы» представлены с интригующими пробелами в графе «стоимость».

Тут только человек, у которого нет сердца, не захочет трактор. Но денег хватает только на «Беларусь»: маленький металлический за 700 рублей, большой пластмассовый — за тысячу. Можно носить в дамской сумочке, выбросив из нее разве что пудреницу.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В тени под навесом — макет комплекса «Тополь». Этот не стреляет, потому что он — биогазовая установка, которая перерабатывает органические отходы в метан. Детям «Тополь» тоже очень нравится: на макете есть домики, теплицы, голубое озерцо и крохотные коровы и свинки, которые что-то едят и производят органические отходы.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Неподалеку в отдельной палатке вербует будущих апологетов Университет ветеринарной медицины: двое компетентных сотрудников расспрашивают парня лет тринадцати о том, что ему нравится и каковы его планы на жизнь. Со стороны главной сцены раздаются истошные крики: там предлагается поорать и силой звука ускорить мультяшный трактор. Приз — яблочко.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

У взрослых свои радости: в палатке «Вина России» идет непрерывная дегустация, пластиковые бокалы идут по рукам, около бутылок во льду не протолкнуться. Банкуют Кубань и Тамань, тут и там на столах лежат объявления: «Полусладких вин нет! У нас только сухие вина!» В сырном павильоне не так ажиотажно. Там тоже можно попробовать всякое, но ценник в 1,5–2 тысячи за кило молодого сыра и 3–4 тысячи за сыр выдержанный не кажется публике дружелюбным.

«Я дал, а она ментов вызвала!»

Тем временем на другом конце фестивальных полей практически без шума и пыли вовсю разворачивается главное событие дня — финал чемпионата по пахоте.



Чуть ли не единственные зрители и болельщики — белые чайки, густо рассевшиеся на свежих бороздах. Они орут, толкаются, время от времени взлетают над полем и очень внимательно следят за процессом: не покажутся ли из-под плуга червячки или, например, перепаханный крот.



Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

На чемпионат приехало 60 претендентов из разных регионов России, Белоруссии и Киргизии, в финал вышли 10. Напротив каждой пашни установлен флаг региона участника и табличка с его фотографией и анкетными данными: год рождения, место жительства и работы, должность, хобби и даже перечень достижений. Как «Тиндер», только лучше — сразу можно оценить, кто борозды не испортит, а кто и поля не вспашет.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если сомневаешься в собственной экспертизе, можно уточнить у судей, которые ходят между пашнями и что-то замеряют линеечкой. В свободное время пахари чаще всего увлекаются рыбалкой, реже — рыбалкой и охотой. Только участник из Башкортостана указал в анкете, что любит волейбол и рисование. Кстати, соревнуются не только механизаторы, среди финалистов — преподаватель, глава сельского поселения и фермер-предприниматель. Объединяет их суровая немногословность. Что, в общем, для мужчины плюс: чем меньше слов, тем меньше врак.

— «Фонтанка»? Да я читал... — говорит Андрей Савченко из Свердловской области. — Вы про чемпионат так информационно написали, а надо обширно было, вон, снять скульптуры из сена. Комбайн из сена, улитка из сена. Люди же это любят.

— А в чем искусство пахаря?

— А это как Высоцкий пел: съели поровну харчей, но судья не зафиксирует ничьей!



Виктор Кудинов из Орловской области ни о каком интервью и слышать не хочет.

— Не-не-не, я уже давал. Хватит! Хватит! — машет он руками. — Я уже дал! А она аж ментов вызвала!



Остальные трактористы, которые тоже только что финишировали, слушают и посмеиваются.

— Самое главное, чтобы борозда прямая была. Чтобы красиво было, а земля легла, как надо, — объясняет суть соревнований Сергей Митрофанов из Мордовии.

— Так, наверное, можно схитрить, плугом не глубоко цеплять, чтобы полегче было?

— Не, схитрить нельзя. Глубина должна быть стандартная для всех.

— А в чем искусство?

— Кто как может, так и пашет.

— Так и я могу тогда сесть на трактор и пахать.

— Нет, вы не можете. Нужны тренировки.

— Сколько лет надо тренироваться?

— Лет — не надо, надо хотя бы месяц-полтора, может быть, два. Но сначала надо научиться на тракторе ездить. Водительское удостоверение есть?

— Есть!

— А ну тогда быстро научитесь.

Половина финалистов уже ушла с поля, остальные снова садятся в кабины, чтобы помочь сервиснику отогнать тракторы на стоянку, а то больно долго в одного десять машин гонять. Победителя объявят часа через полтора, им станет Александр Дерюгин из Ленинградской области. Ему достанется автомобиль УАЗ «Патриот» в качестве приза (в 2019-м давали трактор «Кировец» за 5,5 миллиона рублей, «Кирюшу», как ласково называют его пахари). Когда на Дерюгина набросятся журналисты с вопросом, что ему понравилось на празднике, он ответит: «Да все понравилось. Но я ничего не видел. К соревнованиям не готовился. Я работал». А про допинг в спортивной пахоте скажет коротко: «Пот».



А пока колонна тракторов отъезжает чуть в сторону от шумного фестиваля с поющей на сцене Наташей Королевой, воздушными шарами и аттракционами.

Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Тут же с двух сторон от дороги вырастают отвалы навоза для удобрения полей.

— В первый день многие отсеялись. Кто-то вспахал... (плохо), аж шахтера в каске достал, — говорит тракторист, запустивший прессу в свою кабину. — Я вот в финале накосячил. Не высчитал размеры, не доехал и криво еще проехал. Пахать для меня — хобби, так-то я на руководящей должности. Но люблю это, вырос в деревне. На вот, порули.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Трактор сразу дает понять, что просто не дастся: чуть ослабишь контроль руля — виляет. Механизаторы говорят, что обычно пашут на «умных» машинах, которые сами ведут борозду, останавливаются перед препятствием и чуть ли не кофе заваривают трактористу, лишь бы ему работалось приятнее. Следующий чемпионат по пахоте пройдет в Башкирии. В этот раз из 60 участников было всего две девушки, обеих в итоге объявили на вручении призов «королевами пашни». Так что, дамы, есть о чем задуматься.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»